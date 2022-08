Schreibt für Chöre und Orchester und steht allein oder mit von Hirschhausen auf der Bühne.

Ist Käse musikalisch? Kann Musik Leben retten? Und macht Musik schlau oder gar gesund? Christoph Reuter erklärt all das. Denn er ist ein Mann mit vielen musikalischen Talenten und Begabungen. Er ist Konzertpianist, Komponist und Musikkabarettist. Mit einem seiner Programme gewann er den Thüringer Kleinkunstpreis. In seinem gerade erschienenen Buch “Alle sind musikalisch – außer manche“ beantwortet Reuter viele wichtige Fragen wie: Was kann Musik, was keine andere Droge schafft? Welche Zutaten braucht ein Hit? Und er bringt uns in zwei Minuten das Klavierspielen bei.