Erfand künstliche und sich selbst heilende Muskeln und wird neuer Direktor des MPI für Intelligente Systeme in Stuttgart.

Künstliche Muskeln, die sich selbst heilen können. Diese bahnbrechende Erfindung eröffnet neue Perspektiven für die Medizin. Sie gelang dem international renommierten Physiker und Materialwissenschaftler Christoph Keplinger mit seinem Team an der University of Colorado in Boulder. Vor seiner Tätigkeit an der CU Boulder forschte er an der Harvard University und promovierte in Physik in Linz. Jetzt wechselte Christoph Keplinger als neuer Direktor ans Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart. Parallel zu diesem Angebot wurde er für eine Alexander von Humboldt-Professur an der TU Dresden im Jahr 2021 ausgewählt. Um sich vollständig auf die Aktivitäten am MPI für Intelligente Systeme in Stuttgart und Tübingen konzentrieren zu können, lehnte er die prestigeträchtige Ernennung ab.