Christoph "Icke" Dommisch | Sportreporter

Er ist der Typ mit den langen blonden Haaren bei den Übertragungen der NFL in Deutschland. Christoph "Icke" Dommisch hat mit seinen Kollegen bei Pro7 das Football-Interesse geweckt. Als "Netman" kennen ihn Millionen Menschen und er weiß, was in den Social-Media-Kanälen funktioniert und was nicht. Als Kind war Dommisch fürchterlich unsportlich, sagt er selbst. Später studierte er Sportjournalist und wenige Tage vor dem NFL-Endspiel, den Super Bowl, ist "Icke" natürlich in einer gewissen Aufregung.

Moderation: Jens Wolters