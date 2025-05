per Mail teilen

"Sicherheit geht vor" ist Christoph Heusgens Motto. Als ehemaliger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz ist er ein Experte für die Krisenherde dieser Welt.

Christoph Heusgen war unter anderem Angela Merkels Berater in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, war danach Deutschlands ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen und saß im UN-Sicherheitsrat. Bis Anfang 2025 leitete Christoph Heusgen auch die Münchner Sicherheitskonferenz als ihr Vorsitzender . "Sicherheit geht vor" war jahrzehntelang die Devise von Christoph Heusgen.

Christoph Heusgens Motto: Frieden durch Dialog

Auch wenn Heusgen jetzt mehr Zeit hat, das Leben noch mehr zu genießen, ist ihm das Weltgeschehen natürlich nicht völlig egal. Weiterhin wird seine Meinung gesucht und gehört, etwa als Experte für die Krisenherde in der Ukraine und im Nahen Osten. In SWR1 Leute sprechen wir mit ihm über die aktuelle Sicherheitslage in der Welt.