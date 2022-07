Verantwortet die wichtigsten Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland.

Welche Filme in der ARD zu sehen sind, entscheidet in aller Regel die Degeto. Die Degeto ist die ARD-Einkaufs- und Produktionsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt und hat eine enorme Bedeutung für die Film- und Fernsehlandschaft in Deutschland. Geleitet wird sie seit acht Jahren von Christine Strobl. Christine Strobl ist Juristin. Sie war zuvor Leiterin des TV-Kinder- und Jugendprogramms des SWR. Und sie hat in doppelter Hinsicht eine sehr politische Familiengeschichte. Ihr Vater ist Wolfgang Schäuble, ihr Mann der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl.