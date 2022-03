Prof. Christina von Braun ist eine Kulturwissenschaftlerin. Sie begann als Filmemacherin in Paris und erzählt heute autobiografisch ihre hochspannende Familiengeschichte.

Christina von Braun ist eine angesehene Wissenschaftlerin und eine Frau mit einer hochdramatischen Familiengeschichte: 1944 in Rom geboren, verbringt sie ihre ersten Lebensjahre im Vatikan. Ihre Großmutter, im Widerstand gegen Hitler, starb in einem Frauengefängnis. Ihr Onkel dagegen baute für Hitler Raketen und machte anschließend in den USA eine märchenhafte Karriere. Und sie selbst lebte erst als Filmemacherin in Paris und dann als Kulturwissenschaftlerin in Bonn und in Berlin. Jetzt hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht mit dem Titel „Geschlecht“.

