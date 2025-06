Teilzeit und Elternzeit als Karrierekiller, kinderreiche Familien als Armutsrisiko. Wie familienfreundlich Deutschland tatsächlich ist, verrät die Ökonomin des Deutschen Jugendinstitutes Dr. Christina Boll.

Beruf und Familie – wie ist das vereinbar?

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen, ohne sich um seine Stellung im Unternehmen oder der Institution sorgen zu müssen, das sind zwei Beispiele für familienfreundliches Handeln, z.B. in Unternehmen. Aber auch die Familienpolitik in Deutschland hat eine Menge Baustellen zu bewältigen: Zum Beispiel fehlen bundesweit nach wie vor ca. 300.000 Kitaplätze, in Baden-Württemberg sind es laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung etwa 60.000.

Dr. Christina Boll leitet die Abteilung Familie und Familienpolitik am Deutschen Jugendinstitut in München. Sie ist studierte Volkswirtin, hat im Fach Sozialwissenschaften geforscht und berät unter anderem als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats das Bundesfamilienministerium und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Welche Belange sind für Familien und Kinder besonders wichtig und was muss die Politik in Bund, Land und Kommune konkret für Familien tun? Und ist Kinderfreundlichkeit am Ende auch eine gesellschaftliche Frage, also eine, die uns alle angeht? Dr. Christina Boll gibt Antworten in SWR1 Leute.