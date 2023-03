Carsten Leinhäuser ist Pfarrer in Winnweiler. Und er macht Druck auf “seine” Kirche, für die er nur eine Überlebenschance sieht, wenn sie sich radikal verändert.

Carsten Leinhäuser

Kritik an der katholischen Kirche

“Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit” heißt das Buch von Priester und Kirchenkritiker Carsten Leinhäuser. Der Titel sagt bereits eine Menge von dem, was Pfarrer Leinhäuser denkt: die Kirche als Dino vor dem Aussterben? Zu langsam in ihren Veränderungen? Nur noch schnell und radikal zu retten?

Leinhäusers Gedanken über autoritäre Befehlsstrukturen in der katholischen Kirche, über den Umgang mit sexualisierter Gewalt und über den Pflichtzölibat, lesen sich wie eine Predigt, bei der auch die Chefetage der Kirche in den Gemeindebänken sitzt.

Saarland-Brasilianer

Carsten Leinhäuser ist ein Mann, der seine Heimat, das Saarland, liebt, der aber sein ganzes theologisches Wirken in Rheinland-Pfalz erlebt hat. Student in Mainz, Praktikant in Neustadt an der Weinstraße, zum Priester geweiht in Speyer und dann Priester in Pirmasens, Speyer und jetzt Winnweiler im Donnersbergkreis. Er bezeichnet sich selbst auf seiner Webseite (vaticarsten.de) als Suchender, Reisender, Das-Leben-Liebender, Wahlbrasilianer und Abenteurer.