Sowohl die Gewalt gegen die Polizei als auch die Gewalt von der Polizei beschäftigen Jochen Kopelke. Darüber und über die Entwicklungen innerhalb der Polizei sprechen wir mit ihm.

Wie wird die Polizei in der Bevölkerung wahrgenommen? Welche Auswirkungen haben politische Debatten auf die Polizeiarbeit und wie geht die Polizei mit Gewalt gegen Polizist:innen um und mit Gewalt, die von Polizist:innen ausgeübt wird? Alles Fragen, mit denen Jochen Kopelke sich befasst.

Gewalt gegen und von der Polizei

Er ist der Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Wenn die Vorsitzende der Grünen Jugend Jette Nietzard mit einem Anti-Polizei-Pulli auftritt, löst das politische Debatten aus. Genauso wie die Verletzung eines Polizisten bei einer pro-palästinensischen Demo in Berlin. Im vergangenen Mai kam der Polizist Rouven Laur bei einem Messerangriff in Mannheim ums Leben. Und die Zahl der Messerangriffe ist bundesweit gestiegen. Wer möchte in diesen Zeiten überhaupt noch Polizist:in werden?

Die Zahl der Gewalttaten gegen Polizist:innen nimmt zu und es gibt immer wieder Fälle von übermäßiger Gewaltanwendung von der Polizei – vornehmlich bei Demonstrationen oder politischen Aktionen. Über die Entwicklung der Polizeiarbeit berichtet Jochen Kopelke in SWR1 Leute.