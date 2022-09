Der Spitzenkandidat der FDP in Baden-Württemberg ist am 22. September zu Gast in SWR1 Leute. Michael Theurer sitzt für den Wahlkreis Karlsruhe/Stadt im Bundestag.

Michael Theurer ist stark verwurzelt in Baden-Württemberg: Durch sein VWL-Studium in Tübingen und zuvor die Schulzeit in Horb am Neckar, wo er mit gerade mal 28 Jahren Deutschlands jüngster Oberbürgermeister wurde.