Die Spitzenkandidatin der Grünen in Baden-Württemberg ist am 15. September zu Gast in SWR1 Leute. Franziska Brantner sitzt seit 2013 für den Wahlkreis Heidelberg im Bundestag.

»Die EU ist für mich eine der wichtigsten Errungenschaften und Friedensprojekte überhaupt.« Weltweit: Franziska Brantner hat nach ihrem Abitur in Tel Aviv und Washington für die Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet, in Paris und New York studiert und war für die Vereinten Nationen als Beraterin tätig.