»Manche haben ja gesagt, jetzt kommt der Krieg nach Europa. Der Krieg war schon in Europa! Der war in Europa als die Krim besetzt wurde, der war in Europa als die Ostukraine besetzt wurde, der war auch in Europa als in Georgien Putin Krieg geführt hat. Also für manche ist das jetzt eine Rendez-vous mit der Realität, dass sie jetzt erkennen, in Putin sich getäuscht zu haben.«