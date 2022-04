per Mail teilen

Warum bauen Menschen Brücken?

Es gibt Brücken, die als Beweis für hohe Ingenieurskunst gelten. Es gibt Brücken, die Menschen verbinden. Es gibt Brücken, die einstürzen und - so wie in Genua - eine Tragödie auslösen. Und es gibt Brücken, die dringend reparaturbedürftig sind, auch in Deutschland.

Wie sicher sind die Brücken in Baden-Württemberg?

Martin Mertens ist Professor für Technische Mechanik, Baustatik und Brückenbau an der Hochschule Bochum und ein international renommierter Brücken-Experte. Mertens weiß, worauf es beim Bau einer Brücke ankommt, welche Fehler nicht gemacht werden dürfen und warum LKW Brücken dramatisch mehr schädigen als Autos.