Aus dem 1,68 kleinen Torwart wurde einer der einflussreichsten Handball-Funktionäre der Welt. Bis zu den Olympischen Spielen in Sydney war Hanning Assistent des Bundestrainers Heiner Brand und Cheftrainer der B-Nationalmannschaft. Als Manager begleitete er den Aufstieg der Berliner Füchse in die erste Bundesliga. Sowohl für seine Jugendarbeit als auch für seinen Mut zur Meinung und Konfrontation ist Hanning bekannt. Seinen Spitznamen "Napoleon" hat er aufgrund seiner Statur und seines Auftretens, er inszeniert sich gerne in einer Mischung aus Selbstironie und Eitelkeit. Und er wurde mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Seit 2013 ist Hanning Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Und er ist neuer Trainer beim Drittligisten 1. VfL Potsdam. Bob Hanning gewährt in SWR1 Leute Einblicke in das Innerste eines faszinierenden Sports.