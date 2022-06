Wuchs in Uganda und Kenia auf und arbeitet in ihren Comics mit afrikanischer Formensprache.

Das Leben ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik festgehalten in einer Comicerzählung, geht das? Birgit Weyhe zeigte mit „Madgermanes“ ein schonungsloses Porträt eines Staates vor dessen Untergang und erhielt u.a. die Auszeichnung als „Bester deutscher Comic“. Birgit Weyhe wurde in München geboren und wuchs in Uganda und Kenia auf. Sie studierte Deutsche Literaturwissenschaft und Geschichte, wurde Illustratorin und ist Lehrbeauftragte an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg im Bereich Design. Geprägt durch ihre Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturen verbindet Birgit Weyhe den Stil europäischer Comic-Avantgarde mit afrikanischer Formensprache. Ihre Arbeiten werden international veröffentlicht und in Ausstellungen gezeigt. Im Auftrag des Goethe Instituts hat sie in zahlreichen Ländern Vorträge und Workshops gehalten und an einem Künstleraustausch in Sao Paulo und Helsinki teilgenommen.

Avant Verlag Madgermanes Autor Birgit Weyhe Verlag: avant-verlag GmbH ISBN: 978-3945034422