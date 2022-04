Sebastian Koch ist nicht nur einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Seit seiner Rolle in “Das Leben der Anderen” und dem damit verbundenen Oscar kennt man ihn auch in Hollywood. Er spielte mit Stars wie Bruce Willis oder Tom Hanks und wurde von Steven Spielberg für “Bridge of Spies” verpflichtet. Für den Thriller-Sechsteiler “Euer Ehren” hat er nach Jahren mal wieder für das deutsche Fernsehen gedreht. mehr...