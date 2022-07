Landete vor 25 Jahren mit „Der Vorleser“ einen Welterfolg und hat jetzt einen Erzählband veröffentlicht.

Als Jurist wurde er bekannt, als Schriftsteller berühmt. Bernhard Schlink promovierte in Heidelberg, habilitierte sich in Freiburg, hatte bis 2009 eine Professur in Berlin. Parallel dazu die Arbeit als Schriftsteller. Mit „Der Vorleser“ landete er 1995 einen Welterfolg. Das Buch wurde in über 50 Sprachen übersetzt und mit Kate Winslet verfilmt. Jetzt ist Schlinks Erzählband „Abschiedsfarben“ erschienen, ein Buch, wie die SZ schreibt, „voller faszinierender Altersmonologe und später Geständnisse.“