Ist die Ex-Frau von Boris und hat sich mit eigenen Projekten einen Namen gemacht.

Wer mit einem Weltstar liiert oder verheiratet war, hat es nicht leicht, als eigene Persönlichkeit mit eigenen Projekten wahrgenommen zu werden. Barbara Becker, der Ex-Frau von Boris Becker, ist das gelungen. Barbara Becker kam in Heidelberg auf die Welt, hat lange in Karlsruhe und Pforzheim gelebt und ging nach der Scheidung mir ihren beiden Kindern nach Florida.

Sie arbeitete als Model und Schauspielerin. Und machte sich einen Namen als Mode- und Schmuckdesignerin mit eigener Kollektion.

Heute lebt sie mit ihren zwei Riesenschildkröten, einer Ziege, Hund und Kakadu in Miami und erntet in ihrem Garten Bananen und Kokosnüsse. Gesundheit, Sport und gute Ernährung sind der 53-Jährigen sehr wichtig:

Ein bis zwei Stunden am Tag macht sie Yoga und Pilates, sie schwört auf die Kraft der Kristalle und trinkt morgens Kaffee mit Butterschmalz.

Jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht („Die Barbara Becker Formel“), in dem sie Frauen zu körperlicher Fitness und mentaler Stärke verhelfen will.