Geburtenrate, Baby-Boomer und Rentner

Bald gehen die ersten "Baby-Boomer" in Rente, also die statistisch geburtenstarken Jahrgänge von etwa 1956 bis 1969. Bundesweit zählen wir damit bald jährlich ca. eine halbe Million mehr Menschen, die in Rente gehen als Menschen, die volljährig werden. Obwohl die Geburtenrate in Deutschland zuletzt leicht angestiegen ist, schrumpft unsere Gesellschaft - und sie wird älter.

Die Gesellschaft wird älter - was sind die Folgen?

Das wiederum hat schwerwiegende Folgen auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft.

»Wir werden also lernen müssen zu schrumpfen. ... In Deutschland ist immer noch das Wirtschaftswachstum das Maß aller Dinge beim Messen der Erfolgs von Politik. ... Deutschland ist hier altmodisch und orthodox. ... Die eigentliche Herausforderung ist, während des Schrumpfens innovativ zu bleiben.«

Demografischer Wandel und Bevölkerungspyramide

Mit diesen Themen befasst sich der Soziologe Stefan Schulz, selbst Jahrgang 1983. Geboren und aufgewachsen ist er in Jena, studierte in Bielefeld Soziologie und widmete sich danach dem Journalismus. Inzwischen hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht.

In SWR1 Leute sprechen wir mit Stefan Schulz über die Auswirkungen des demografischen Wandels und was die Alten und die Jungen jetzt tun können, um dem Generationenvertrag noch zum Erfolg zu verhelfen.