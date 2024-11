Prof. Axel Buether ist "Farbforscher": Seine Fachgebiete sind Farbpsychologie und Architektur. In SWR1 Leute erklärt er, wie uns Farben direkt oder indirekt bewegen und steuern.

Rot: die Farbe der Liebe. Blau: Vertrauen. Grün: Hoffnung. Oder nicht?

Wenn es so einfach wäre. In anderen Ländern und Kulturen haben Farben andere Bedeutung. Und ob rot anregend und grün beruhigend wirkt, hängt vom Ton der Farbe ab. Prof. Axel Buether erforscht die Wahrnehmung und Wirkung von Farben. Er arbeitet am Institut für Farbpsychologie an der Universität Wuppertal.

Healing Architecture: richtige Umgebung, bessere Gesundheit

Außerdem beschäftigt sich Prof. Axel Buether mit der "Healing Architecture", der Gestaltung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Je angenehmer eine Atmosphäre in Krankenzimmern ist, desto eher hilft das bei der Genesung und auch die Zufriedenheit des Pflegepersonals steigt. Farben sind nicht nur dekorativ, sondern haben eine tief verankerte biologische Bedeutung, davon ist Prof. Buether überzeugt.