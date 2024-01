Für mehr Steuergerechtigkeit: Unser Gast Antonis Schwarz setzt sich für eine höhere Besteuerung von Reichen ein. Und das, obwohl er dann auch selbst deutlich tiefer in die Tasche greifen müsste.

Denn Antonis Schwarz kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie: 2006 wurde das Pharma-Unternehmen seines Vaters verkauft – und Antonis Schwarz durch sein Erbe superreich.

Bekämpfung der Vermögensungleichheit

Mit den Initiativen "tax me now" und "Millionaires for humanity" will der deutsch-griechische Millionenerbe mit anderen jungen Superreichen die Vermögensungleichheit bekämpfen. Gemeinsam wollen sie auf diesen Missstand aufmerksam machen: Arme werden immer ärmer und Reiche immer reicher.

Investition in nachhaltige Projekte

Sein Vermögen nutzt Antonis Schwarz außerdem, um in nachhaltige Projekte und Initiativen zu investieren, sogenanntes impact investment, und möchte seinen Einfluss so nutzen, das Klima zu schützen und die Welt zum Besseren zu verändern.