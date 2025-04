per Mail teilen

Andreas Wagner betreibt mit seinen beiden Brüdern, seiner und ihren Familien ein Weingut in der Nähe von Mainz. Sie leben auch alle gemeinsam auf dem Hof. Mittlerweile die 6. Generation der Wagners in Essenheim. Bei der Arbeit zwischen den Reben kommen ihm die Ideen für seine Weinkrimis.

Die Stunden bei der Handlese sind für ihn ideal, da könne er "rumspinnen". So entstehen im Kopf seine Krimis: Fälle für den Hobbyermittler Kurt-Otto Hattemer wie in "Winzerschuld" oder für ein Mainzer Kripoteam wie in "Der Rhein trägt Trauer".