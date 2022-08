Andreas Stoch

Am 14. März finden in Baden-Württemberg die Landtagswahlen statt.

Die SWR1 Leute Moderatoren Nicole Köster und Wolfgang Heim befragen zwischen dem 4. und dem 10. März die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten der fünf aktuell im Landtag vertretenen Parteien. Die Reihenfolge wurde in Anwesenheit des SWR Juristen und Datenschutzbeauftragten Prof. Herb ausgelost und per Video dokumentiert.

