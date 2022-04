Ist Chefarzt an der Berliner Charité und Experte für gesunde Ernährung.

Unter mehr als 160.000 Produkten können wir in den Supermarktregalen auswählen und dennoch ernähren wir uns zu einseitig, sagt Prof. Andreas Michalsen. Zu viele Kohlenhydrate, zu viele tierische Eiweiße, zu viele ungesunde Fette und zu viele Zusatzstoffe. Andreas Michalsen zeigt, dass gezielte Ernährung und Fasten Schlüssel für die Förderung der Selbstheilung sind. Er ist Professor für Klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Seine Bücher „Mit Ernährung heilen“ und „Heilen mit der Kraft der Natur“ wurden Bestseller.

Insel Verlag (Suhrkamp) Mit Ernährung heilen - Besser essen – einfach fasten – länger leben. Neuestes Wissen aus Forschung und Praxis Autor Andreas Michalsen Verlag: Insel Verlag (Suhrklamp) ISBN: 978-3-458-36466-5