Andreas Gebhard ist Mitgründer der re:publica Berlin, der größten Digitalmesse Europas. In diesem Jahr geht es um die Generationen xyz, also um die Jahrgänge ab Mitte 1960.

Der Mann ist eigentlich Unternehmer. Vor fast 20 Jahren hat Andreas Gebhard dann etwas unternommen, das es so noch nicht gab. Er ist Mitgründer der Digitalmesse re:publica in Berlin. Als einzigartig und nötig beschrieb er dieses Zusammentreffen einmal. Einen anderen Ort um sich über die digitale Gesellschaft zu informieren gibt es nicht, sagt Gebhard. Auch in diesem Jahr ist das so, vom 26. bis 28. Mai. Und diesmal geht es inhaltlich um die Generationen xyz, also um die Jahrgänge ab Mitte 1960 bis zu den 2010ern.

re:publica ist Europas größte Digitalmesse

Was als Bloggertreffen 2007 begann, ist mittlerweile Europas größte Digitalmesse, die eben längst nicht nur jüngere Menschen anspricht. Während die Demokratie wackelt und der gesellschaftliche Zusammenhalt auf dem Spiel steht, geht es den re:publica-Verantwortlichen darum, Räume zu schaffen, online und offline, in denen sich Generationen begegnen, austauschen und voneinander lernen können. Denn uns verbindet mehr, als uns trennt, heißt es im offiziellen Programm.

Als Gast in SWR1 Leute darf Andreas Gebhard erzählen, was wir für eine lebenswerte, digitale Zukunft brauchen.