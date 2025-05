per Mail teilen

Als Feuerwehrmann stürzt Andreas Braun an einem brennenden Bauernhaus in die Tiefe. Seit dem Sturz sind 20 Jahre vergangen. Inzwischen hat er neue Wege gefunden anderen zu helfen.

Bei einem Feuerwehreinsatz stürzt Andreas Braun als Retter sieben Meter in die Tiefe. Damals im Jahr 2005 ist er 24 Jahre alt und sitzt plötzlich im Rollstuhl. Der Neustettener (Kreis Tübingen) denkt nicht ans Aufgeben und möchte weiter Menschen helfen und unterstützen. Inzwischen ist er Gymnasiallehrer für Mathematik und Geschichte in Rottenburg.

Der ehemalige Feuerwehrmann möchte mit seiner Stiftung helfen

Nach seinem eigenen schweren Unfall hat Andreas Braun festgestellt, dass es andere gibt, die viel schlechter dran sind. Ihnen möchte er mit seiner eigenen Stiftung helfen. Besonders denkt er an die, die wegen einer Behinderung oder Krankheit in Not geraten sind. Er wolle den Leuten helfen, zurück ins Leben zu kommen, sagt Braun.

Auch in der Politik möchte Braun die Dinge verbessern

In seiner Heimatgemeinde Neustetten sitzt Andreas Braun im Gemeinderat. Außerdem ist er stellvertretender Bürgermeister. Er ist ein Mutmacher dafür, wie das Leben nach herben Rückschlägen weitergehen kann.