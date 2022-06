Als erfolgreichster aktiver deutscher Radprofi beendete Andre Greipel zum Saisonende seine Karriere. In den vergangenen 17 Jahren feierte er 158 Siege, er gewann elf Etappen bei der Tour de France, sieben beim Giro d' Italia und vier bei der Vuelta a España. In “Aus dem Windschatten“ erzählt er seine Geschichte. Geboren in Rostock, wo auch Jan Ullrich geboren wurde, begann er mit zehn Jahren mit dem Radfahren. Sein unbändiger Ehrgeiz brachte ihm den Spitznamen “Gorilla“ ein. Er kämpfte gegen viele Widerstände an und verfolgte beharrlich seinen Weg. Andre Greipel gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen des Profiradsports und zeigt, wie viel harte Arbeit hinter seinem Erfolg im Straßenradsport steckt.

