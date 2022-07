per Mail teilen

Männer sind oft schlecht darin, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Vor allem die Vorsorge fällt ihnen oft schwer. Aber: Vorsorge ist einfach und sie lohnt sich.

Wo sollten heute noch zwischen den Geschlechtern Unterschiede gemacht werden? Eigentlich doch nirgendwo. Weil aber gerade Männer oft ihre Gesundheit vernachlässigen, widmet sich Mediziner und Autor Florian Sturm genau ihnen. Ihm geht es in erster Linie um den oft vorsorgefaulen Mann.

»Ich war selbst lange Skeptiker, was das Vorsorgen anbelangt.«

Von Joggen und gesunden Beeren

Männer sollten etwas für sich tun, bevor es zu spät ist. Es muss dabei nicht unbedingt gejoggt, grüner Tee getrunken oder Goji-Beeren gegessen werden. Sturm weiß: Viele fiese und stille Krankheiten können durch ein paar unkomplizierte Möglichkeiten rechtzeitig erkannt werden.

Porsche, Pommes, Prostata

Von Bluthochdruck bis Hautkrebs, von Aneurysma bis Herzinfarkt. Und weil das alles nicht nur Krankheiten sind, die Männer betreffen, hat sein aktuelles Buch "Porsche, Pommes, Prostata" auch den Untertitel "Gesundheitsvorsorge für den unverwundbaren Mann (und alle anderen)".

Arztpraxis am Bodensee

Florian Sturm ist praktizierender Arzt und promovierter Philosoph. Er hat unter anderem in Oxford, Boston und Daressalam studiert - hier auch geforscht und gearbeitet. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Lange Jahre hat er in Berlin gearbeitet. Seit 2021 hat er eine Praxis für Allgemeinmedizin am Bodensee.