Alexander Oetker ist faul. Das sagt er zumindest von sich selbst. Es kann aber eigentlich nicht stimmen, denn der 43 Jahre alte Berliner hat in nicht mal zehn Jahren fast vierzig Bücher geschrieben: Krimis, Liebesromane, Reiseführer, ein Kochbuch – und immer geht es irgendwie um den Süden. Da fühlt er sich wohl und schwärmt von gutem Essen, netten Menschen und dem Leben an sich. "Es kann so schön sein, das Leben", heißt sein neuestes Buch, in dem er erklärt, wie wir mit dem "Dolce-Vita-Prinzip" gesund und glücklich werden.

