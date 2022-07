per Mail teilen

Ist Experte für sog. Diskrete Mathematik und macht Wissensvermittlung für Laien.

Er ist einer der bedeutendsten deutschen Mathematiker. Er hatte bis zu seiner Emeritierung einen Lehrstuhl an der Universität Gießen für Diskrete Mathematik. Und er gründete in Gießen ein Museum für Mathematik. Prof. Albrecht Beutelspacher hat immer versucht, diese hochkomplexe und hochkomplizierte Wissenschaft so darzustellen und zu vermitteln, dass auch Nicht-Mathematiker es verstehen. Beispielsweise mit der TV-Serie "Mathematik zum Anfassen", mit Mathematik-Vorlesungen für Kinder, mit seinen Büchern. Sein aktuelles Buch heißt: "Null, unendlich und die wilde 13".