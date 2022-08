Sind Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus tatsächlich nur Ausnahmen? Aiko Kempen ist dieser Frage nachgegangen und hat mit Menschen gesprochen, die Opfer rassistischer Polizeigewalt wurden. Kempen besuchte Polizeischulen und sprach mit aktuellen und ehemaligen Polizisten, Polizeiforschern und Ausbildern.

"Auf dem rechten Weg?"

Er liefert mit seinem Buch „Auf dem rechten Weg?“ eine kritische Bestandsaufnahme über den fragilen Zustand unseres demokratischen Rechtsstaats und dessen Hüter. Aiko Kempen arbeitet als Investigativjournalist u.a. für das ARD Magazin Monitor, SZ-Magazin, Zeit-Online und lehrt an der Akademie für Publizistik investigative Recherche.

Als er mit seiner Band auf Tour in Russland war, erlebte er, wie nur wenige hundert Meter entfernt, ein Mensch von Neonazis erstochen wurde, weil er zu ihrem Konzert wollte. Da wurde für ihn die Bedrohung durch rechte Gewalt zum ersten Mal hautnah spürbar. 2010 wurde der russische Tour-Security und Freund Vanja in seinem Treppenhaus von Neonazis erschossen. Erst nach Jahren erzählte Aiko Kempen von den Erlebnissen, nachdem er begonnen hatte, sie aufzuschreiben.

