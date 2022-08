Leben seit den 90er Jahren in den USA, er als Wirtschaftsprofessor, sie als Gesundheitscoach.

Seit dem 20. Januar haben die USA einen neuen Präsidenten: Joe Biden wurde zum 46. US-Präsident vereidigt. Eine Vereidigung, unter nie da gewesenen Bedingungen. Das FBI warnte vor Gewalt, der Sturm auf das Kapitol wurde zur bildgewordenen Spaltung des Landes. Hinzu kommt, dass durch Desinformationskampagnen eine Mehrheit der Republikaner sagt: “Wir glauben nicht, dass die Wahlen frei und fair waren.“ Wie tickt Amerika? Wohin steuert die Weltmacht unter dem neuen Präsidenten und wie will er das Land einen? Adriana und Alfred Mettler analysieren die USA aus ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung als amerikanisch-schweizerische Doppelbürger. Adriana Mettler ist gelernte Bibliothekarin, Autorin und arbeitet als Gesundheitscoach und Yoga-Lehrerin. Alfred Mettler ist Wirtschaftsprofessor an der University of Miami. Seit den 90er Jahren leben beide in den USA.