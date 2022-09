Leontine von Schmettow: Weiß (fast) alles über Elizabeth II., Charles III., die Windsors und anderen Hochadel

Wenn über Elizabeth II. gesprochen wird, geht das kaum ohne Leontine von Schmettow, Adelsexpertin für die ARD, auch während der mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für die Queen.

Radio Bremen

Kein Zufall

Den Titel "Adelsexpertin" hat sich Leontine von Schmettow redlich verdient: als Journalistin mit adligem Stammbaum. Beim Norddeutschen Rundfunk absolvierte sie ihr journalistisches Volontariat und arbeitet seitdem fast ausschließlich auf dem Gebiet Adels- und Königshäuser, vor allem mit dem Blick auf London. Dass sie Historikerin ist, rundet ihre Qualifikation ab.

Vergangenheit und Zukunft

Leontine von Schmettow beleuchtet in SWR1 Leute ausführlich die 70-jährige Regentschaft Elizabeths II., einschließlich der fast museal wirkenden Trauerrituale. Aber sie blickt auch in die Zukunft mit König Charles III., der ein schweres Erbe antritt. Außerdem beleuchtet von Schmettow allgemein den Adel, der so viel Neugier erzeugt und gleichzeitig so viele Geheimnisse bewahrt.