SWR Torsten Silz

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 ist Charles III. offiziell König Großbritanniens. Etwas fehlt aber noch nach über 70 Jahren Prinz-Dasein: die Krönung. Die findet am 6. Mai um 12 Uhr in der Westminster Abbey in London statt.

Alles zur Krönung von King Charles III.

Was passiert wann, wo und wieso? Wer darf dabei sein und wer wird fehlen? Was denken die Menschen auf der britischen Insel über diese Zeremonie und was halten sie vom neuen Royalen Oberhaupt? Alles Wissenswerte zur Krönung liefert SWR-Königshaus-Reporterin Annelie Malun live aus London.