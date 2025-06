per Mail teilen

Im Gerichtssaal begegnete Psychiaterin Adelheid Kastner schon vielen Mördern. Sie erklärt was Feigheit für Täter, die Jugendkultur und Gesellschaft von heute bedeutet.

Feigheit – das Gegenteil einer Tugend

Der griechische Philosoph Platon bezeichnete Feigheit als das Gegenteil von Mut, also als Gegenteil einer Tugend. In der Antike war Feigheit vor allem ein Begriff für Menschen, die sich dem Militärdienst verweigerten. In der heutigen Jugendkultur sieht das anders aus: Hier würde man sich manchmal mehr Feigheit wünschen – zum Beispiel bei gefährlichen Mutproben wie dem Selfie-Surfen, bei dem es immer wieder zu tödlichen Unfällen kommt.

Adelheid Kastner auf Spurensuche

Die forensische Psychiaterin Adelheid Kastner geht in einem Essay der Frage nach, was Feigheit heute bedeutet. Dabei präsentiert sie erstaunliche Erkenntnisse und beleuchtet, welche Rolle Feigheit in unserer Gesellschaft und Politik spielt.

Expertin mit großer Expertise

Kastner ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz, spezialisiert auf forensische Psychiatrie. In ihrer Karriere hat sie Hunderte von Gewaltverbrechern begutachtet – darunter auch den Inzest-Täter Josef Fritzl.