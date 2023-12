SWR1 Weihnachtsmorgen am 26.12.2023

Wie verbringen Sie den zweiten Weihnachtsfeiertag?/ Gedanken zum zweiten Weihnachtsfeiertag / Wie läuft Weihnachten bei den Briten ab?

/ Die Weihnachtsgurke - Weihnachtsbräuche der USA

Gespräch mit Prof. Eva Asselmann: Wie halte ich Rückschau auf das Jahr? / Gespräch mit Eva Asselmann: Wie gehe ich meine Ziele für das neue Jahr an? / Immersive Tutanchamun-Schau in Stuttgart / "Engel sind queer" - wie immer in Krisenzeiten sind Engel sehr gefragt /

Kerzenmanufaktur Montabaur / Caritas in Mannheim verteilt Geschenke an alleinstehende Pflegebedürftige

Redaktion: Utku Pazarkaya