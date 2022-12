SWR1 Weihnachtsmorgen am 25.12.2022

Die Themen: Weihnachten hinterm Steuer. Pfarrer im ländlichen Raum haben Großkampftag / Der Exodus hält an. Christen im Nahen Osten / Harmoniesucht und dennoch Streit. Gespräch zu den schwierigen Emotionen an Weihnachten mit Ursula Nuber / Mitfeiern? Wie Muslime Weihnachten begehen / Wie ist Weihnachten in der Klinik? Gespräch mit Jürgen Janik, Leiter der kath. Klinikseelsorge an der Uniklinik / Sieben Dinge braucht man. Weihnachten in Australien / Ein Fest für Andere. Die Bahnhofsmission Karlsruhe verteilt Weihnachtstüten an Obdachlose

Redaktion: Ulrich Pick