SWR1 Sonntgmorgen am 31.12.2023

Umfrage Wie optimistisch/ pessimistisch starten Sie ins Neue Jahr? / Gespräch Wie effektiv sind Zukunftsvisionen - Gespräch mit Gabriele Oettingen / Geschmückter Baum und Weihnachtsmann: Silvesterbräuche in der / Umfrage Silvesterböller ja oder / Aus dem Arbeitsalltag eines Glücksbringers: Unterwegs mit einem Schornsteinfeger / Die Karten verraten die Zukunft: Zu Besuch bei der Seherin von Gonsenheim / Die jüdische Gemeinde Emmendingen blickt zurück und schaut nach vorne / Wegen Überfüllung geschlossen: Die Jahresbilanz des Tierheims in Pirmasens /

Gespräch zur KI mit Mark Kleber - der Papst zum Weltfriedenstag / Auf dem Weg nach Rom: Sternsinger sammeln wieder für Kinder in aller Welt / Standpunkt-Glosse: Der unkalkulierbare Jahreswechsel

Redaktion: Claudia Bathe