Die Themen: Unser Weihnachtslied! - Ukrainer reklamieren "Carol of the bells" für sich / Stichwort: Stephanus steinigen / Musik für gute Zwecke - die 1:1-Konzerte in Rom / Urbi et orbi - die Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus / Glauben unter Druck - Zum Gebetstag für verfolgte Christen / Bedrängte Christ*innen - das Beispiel Pakistan / Grenzen persönlicher Freiheit - der theologische Blick auf Beschränkungen, Gespräch mit der ev. Theologin Anja Behrens, ev. Kirche der Pfalz, Dezernentin für Ökumene und Liturgie / Meditation und Qi Gong - der buddhistische Blick auf Beschränkung / Ungewöhnlicher Ausflug - Rikschafahrten für Pflegeheimbewohner*innen / Nächstes Jahr vielleicht Corona-Impfungen in Afrika / Unfreiwillig Zeit haben - Was wir von chronisch Kranken lernen können, Gespräch mit Psychologin Lisa Müller, Uni Freiburg / Freiwillige Raumbeschränkung - Was bringen Tiny Houses? / Collage Weihnachtswünsche von anderen Religionsgemeinschaften / Nachhaltige Weihnachtsstimmung - Welche Kerzen die Umwelt belasten / Konzentration aufs Wesentliche - Bogenschießen in der Erlebnispädagogik

Redaktion: Nela Fichtner mehr...