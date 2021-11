SWR1 Sonntagmorgen am 28.11.2021

Psst. Nicht erschrecken. Ich bin’s nur. Ich habe gehört, ich soll mich hier vorstellen. Dabei kennen Sie mich doch alle. Oder? Ich meine, hallo? Jedes Kind kennt mich. Übrigens nicht nur, wenn das Kind christlich erzogen wurde. Nein, auch bei Juden und Muslimen bin ich, naja, sozusagen… joaaa, schon irgendwie ein Star, jedenfalls spiele ich da eine besondere Rolle. Ich meine das gar nicht eitel. Ich bin eigentlich eher bescheiden. Ich mache einfach nur meinen Job. Wie bitte? Stellenbeschreibung? Tja, also: Zuverlässig, überzeugendes Auftreten, Bereitschaft auch zu flexiblen Arbeitszeiten etwa bei Nacht auf dem Feld. Ach ja, natürlich Erfahrungen als Paketbote, Briefzusteller und so. Jetzt muss ich mal rechnen, wie lange bin ich schon dabei? Ach, (lacht) ewig. Und ich mache meine Arbeit immer noch gerne. Auch wenn es mich manchmal nervt, wie die Kundschaft reagiert, wenn ich sie besuche. So erschrocken. Dabei will ich gar nichts Böses. Das zeigt doch gerade die Weihnachtsgeschichte! Aber was soll man machen? Über mich hat mal jemand geschrieben, ich hätte die Stimme einer ganzen Volksmenge. Deshalb war ich am Anfang auch lieber leise. Na, wissen Sie jetzt, wer ich bin? Noch nicht? Dann gebe ich ihnen noch einen Tipp. Achtung!

(Posaunenton)

Ja, ich spiele Posaune. Also zumindest gibt es Bilder von mir damit. Oder auch mit einer Lilie. Mal werde ich als Mann dargestellt, mal als Frau. Um ehrlich zu sein, ich kann mit beidem leben. Aber mein Name, der ändert sich nicht. Ist auch wirklich zu schön. „Meine Stärke ist Gott“. Na ja, gut, vielleicht ein bisschen blumig. Aber mir gefällt’s. Und? Jetzt wissen Sie es aber, wer ich bin. Oder? mehr...