SWR1 Sonntagmorgen am 26.03.2023

Die Themen:

Umfrage: Beginn der Sommerzeit – Wie gehen Sie mit der Zeitumstellung um? / Die neue Sommerzeit und die neue Jahreszeit – Welchen Einfluss haben sie auf unser Wohlbefinden? Gespräch mit Prof. Dr. Peter Walschburger, Biopsychologe, FU Berlin / Die Uhren in Brüssel ticken langsam - Wo bleibt das versprochene Ende der Zeitumstellung /

Umfrage: Ramadan - Was haben Sie sich im Ramadan vorgenommen? / Eine Zeit des Verzichts und des Teilens - Fastenbrechen in einer islamischen Gemeinde / Deutscher Ethikrat: "Mensch und Maschine - Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz / Grenzen ziehen - Kann KI ethisch handeln? Gespräch mit Mark Kleber / Beten und Zuhören - Kirche auf der BUGA 23 / Bell Ringers gesucht - Glockenläuten für den König



Redaktion: Cüneyt Özadali