SWR1 Sonntagmorgen am 25.07.2021

Die Themen: Umfrage: Welche Bedeutung haben für Sie ihre Großeltern? / Jakobsweg in Corona-Zeiten - Eine Pilgerin aus Brasilien / Hasstiraden - Antisemitismus im Netz bekämpfen / UNESCO-Welterbe Bewerbung - Was bedeutet SchUM / Revolte wegen Pfarrer-Versetzung - Gemeinde mit der Entscheidung der Erzdiözese Freiburg nicht einverstanden / 70.Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention - Japans restriktive Flüchtlingspolitik /

Versklavt und entrechtet - Kirchen gegen Ausbeutung von Erntehelfern in Süditalien / Wertschätzung und Potentiale - Erster kirchlicher Welttag der Großeltern und älteren Menschen. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Kruse, Altersforscher, Universität Heidelberg / Ein Stück Wärme - Sammelstelle in Aach wartet auf Flutopfer / Stunde Null - Wie baut man Menschen-Seelen wieder auf. Gespräch mit Gregor Doege, katholischer Notfallseelsorger in Bad Neuenahr-Ahrweiler / Standpunkt: Klimaschutz - Wieviel Überzeugung brauchen wir denn noch? / Sommer-Lesetipp: „Monte Crypto“ von Tom Hillenbrand / Mit Glaube und Seele - der japanische Garten in Kaiserslautern

Redaktion: Cüneyt Özadali