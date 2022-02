SWR1 Sonntagmorgen am 24.10. 2021

Die Themen: Katholische Kirche und der Synodale Weg - Eine denkwürdige Woche wirft ihre Schatten voraus - Gespräch mit Ulrich Pick / Reaktionen "outofchurch" - Coming Out in der katholischen Kirche / Homosexualität im Fußball - Coming Out nach dem Vorbild in der aktholischen Kirche? / Armut - Eine Hartz IV-Empfängerin über die steigenden Lebenshaltungskosten / Kein Verschiebebahnhof - Es muss mehr getan werden für die Armutsbekämpfung Gespräch mit Beatrix Vogt-Wuchter, Vorstand Diakonie Baden / BGH-Urteil zu Facebook - Pro und Contra: Klarnamenpflicht / Verlorene Generation - Ugandas Kinder nach längstem Schulausfall weltweit / Happy End - In der Flut ein Liebespaar geworden

Redaktion: Cüneyt Özadali mehr...