SWR1 Sonntagmorgen am 23.04.2023

Die Themen:

Was die junge Generation belastet - Thema der "Woche für das Leben". Gespräch mit Abiturientin Viktoria Presler, Kaiserslautern /

Zum Welttag des Buches: unbeschwert lesen lernen im Leseclub /

Nach der Freiburger Missbrauchsstudie: ein Betroffener blickt nach vorn. Gespräch mit Raphael Hildebrandt /

Missbrauchs-Aufarbeitung in Rom und anderswo - ein Vergleich /

Standpunkt von Katha Jansen: Was haben wir aus dem Brand der Textilfabrik in Bangla Desh vor zehn Jahren gelernt? /

Historische Partnerschaft - württembergische Lutheraner in Georgien /

Antisemitische Einstellungen unter Muslimen - wie verbreitet sind sie? Gespräch mit Dr. Sina Arnold, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin

