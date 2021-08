Die Themen: Frischer Wind im Kirchenparlament - der 19-jährige EKD-Synodale Balthasar Kaiser / Mehr als Entspannung - Lachen als Yogapraxis / Kapellen mit neuer Architektur - neuer Radweg im Kreis Dillingen / vielfältige jüdische Gelehrsamkeit unter einem Dach - in Potsdam wurde dafür ein Europäisches Zentrum eröffnet / Was steckt hinter ihrem Extremismus - die Ideologie der Taliban / fragwürdiger Einsatz in Afghanistan - Militärseelsorger und Soldat*innen blicken zurück / Behindert durch die Umwelt - lückenhafte Barrierefreiheit am Bsp.Stuttgart / Neujustierung nötig - Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung / Sommerlesetipp: „Mr. Wilder und ich“ von Jonathan Coe / keine Priorität - Religion in den Wahlprogrammen der Bundestagsparteien / Klare win-win-Situation - generationsübergreifende Wohnpartnerschaften in Stuttgart / Hilfe trotz Taliban - der Afghanische Frauenverein will Projekte im Land fortführen / Zeit für eine gemeinsame Flüchtlingsstrategie - Standpunkt zum Verhalten der EU / Erdbeben und Wirbelsturm - die aktuelle Lage in Haiti / Ganz im Trend - Achtsamkeitstraining im Kloster Bebenhausen

Redaktion: Nela Fichtner