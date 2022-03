SWR1 Sonntagmorgen am 21.11.2021

Die Themen: Sternchen ablichten - Fotos von verstorbenen Neugeborenen /

Was tun? - "anhaltende Trauerstimmung". Gespräch mit Dr. Anna Vogel, Psychotherapeutin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt /

Kein Weg ist zu weit - Mobile Kirche im Ahrtal /

Versprechen eingehalten - 80 Jahre lang Geschirr von jüdischer Familie aufbewahrt / Standpunkt: "Mütend?" Der irre Cocktail der Coronagefühle /

Dienstältester kirchlicher Beauftragter in Deutschland nimmt Abschied - Gespräch mit Dr. Peter Kottlorz / Nachhaltiges Glück - Hochzeitswald in Künzelsau / Beliebt und nicht ganz bekannt - 10 Jahre Martinusweg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart / Katholische Bischofskonferenz - Kein Kommunionsverbot für Politiker bei pro Recht auf Abtreibung / Moderne Tante Emma - Dorfladen mit Selbstbedienungssystem / Lob für alle - Schulterklopfmaschine in Mettauertal /

Fünf Jahre Lernfreude-Haus - Unterstützung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien /

Neue Studie der Diakonie - "Lebensgefühl Corona" / Benediktinerkloster Jakobsberg - Stille und Einkehr /

Herbstvollversammlung - das ZdK hat eine neue Präsidentin

Redaktion: Cuneyt Özadali