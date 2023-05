SWR1 Sonntagmorgen am 21.05.2023

per Mail teilen

Die Themen:

Kultursensibel pflegen - das Leben in einer türkischen Demenz-WG / Kultursensible Pflege - Gespräch mit Filiz Gülal, Stabstelle für Chancengerechtigkeit der Stadt Heilbronn und Altenpfelgerin / Zwischen religiösen Vorurteilen und Bürokratie - Internationale Pflegekräfte / Zum Start der Pilgersaison: Gespräch mit Rudolf Hagmann, Gründer der Pilgerseelsorgestelle in Santiago de Compostela (Hans-Michael Ehl / Wiederholungstäter - Pilger auf dem Weg zu St. Matthias in Trier / 60 Jahre Anwerbeabkommen mit Marokko - ein marokkanischer Kioskbesitzer und seine Geschichte / 60 Jahre Anwerbeabkommen mit Marokko - Die Geschichte meiner Familie

Redaktion: Claudia Bathe