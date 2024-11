SWR1 Sonntagmorgen am 21.01.24

Die Themen:

Umfrage Fernweh, Inflation, Klimaschutz - Reiseziele für den Sommer / Die ambivalente Kraft der Religionen - Gespräch zum Weltreligionstag mit Prof. Bernhard Maier, Tübingen / Vorsicht Kälte - Hilfe für Obdachlose in Speyer / Was können wir von der "Forum-Studie" der EKD erwarten? Kollegengespräch mit Silke Arning / Aus der Geschichte lernen. Der Trierer Sinto Christian Pfeil spricht vor der UNO / Flagge zeigen, aber auch differenzieren – der Standpunkt von Ulrich Pick / Notfallseelsorger gesucht - Die beiden großen Kirchen in Stuttgart bieten Ausbildung an.

Redaktion: Ulrich Pick

