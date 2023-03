Die Themen:



Umfrage – Was hat Sie diese Woche glücklich gemacht? / Was macht glücklich? Was die Wissenschaft sagt / Gespräch mit dem Glücksökonomen Karlheinz Ruckriegel / Standpunkt: DFB applaudiert nicht und verdient deshalb Beifall / Nach 19 Jahren wieder Passionsspiele in Schuld / Gespräch mit Madeleine Kehrer - Verein Bildung für Sinti und Roma, Ravensburg / Störche als Frühlingsboten / Dinge des Lebens - der Baum



Redaktion: Claudia Bathe