SWR1 Sonntagmorgen am 17.03.2024

Die Themen:

Umfrage: Was denken Esslinger über Papst-Aussage im Ukraine-Krieg? / Ein Pazifist sorgt für Irritationen - Franziskus und seine Zurückhaltung, Täter und Opfer zu benennen / "Der Papst hat eine globale Sicht" - Gespräch mit dem KNA-Rom-Korrespondenten Ludwig Ring-Eifel zum Papst und seinen Äußerungen im Ukrainekrieg / Hohe Kakaopreise, teure Osterhasen - Bitter-süße Zeiten in der Schoko-Schweiz / Den Rechtsstaat stärken - Das Verfahren gegen die AfD vor dem OVG Münster. Kommentar von Max Bauer / Gemeinsam das persönliche Leid verwandeln - Trauerwandern im Schwarzwald / Flaute: Der Nahost-Tourismus liegt seit dem 7. Oktober am Boden.

Moderation: Silke Arning

Redaktion: Ulrich Pick